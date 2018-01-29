Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

Таможня научилась быстро узнавать о дорогих зарубежных покупках россиян и уже инициировала около 40 экспертиз подобных незадекларированных товаров на общую сумму около 200 миллионов рублей, пишут «Ведомости».

По сведениям издания, в московских аэропортах после возвращения в Россию некоторых состоятельных российских туристов встречали таможенники, «вооружённые списком их дорогих и незадекларированных покупок». Знакомый с главами нескольких операторов бизнес-авиации источник подчеркнул, что проблемы, в частности, возникли у многих клиентов бизнес-джетов.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», — рассказал представитель консалтинговой компании.

Собеседник в правоохранительных органах отметил, что «попались» и крупные бизнесмены, и даже чиновники. По его словам, данные о дорогих покупках таможня получает при помощи системы tax free, которая позволяет иностранцам не платить НДС на покупки в стране временного пребывания, и от зарубежных правоохранительных органов. Оба этих канала в полной мере начали работу в ноябре-декабре, и с декабря 2017 года было зафиксировано несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, одежды, украшений и аксессуаров знаменитых брендов.

По закону без уплаты пошлины в Россию можно ввести покупки из-за границы общей стоимостью не более 10 тысяч евро. Если сумма окажется выше, необходимо заплатить 30-процентную пошлину. За нарушение этого правила грозит конфискация товара, штраф или уголовная ответственность.

По словам старшего юриста группы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Алексея Карчемова, доступ к информации об оформленных за границей товарах tax free есть у налоговой службы, базу которой может проверить таможня. После того как иностранная таможня проставляет штамп о возврате НДС иностранцу, данные о его покупке и рейсе попадают к российским властям, объяснил Карчемов. По словам партнёра UFG Wealth Management Дмитрия Кленова, раньше таможенники обменивались такими данными редко.

Как рассказал собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах, используется и другой канал: при покупке дорогой вещи данные о покупателе попадают к местной полиции, которая проверяет, не отмывает ли клиент таким образом нелегальные доходы. Если покупатель — иностранец, то сведения о покупке могут быть переданы за рубеж, включая Россию. Представитель ФТС отметил, что обмен информацией происходит в рамках 296 международных договоров и меморандумах о сотрудничестве.