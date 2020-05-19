Правительство предложило передать контроль над дорожными камерами по всей России «дочке» «Ростеха»

Входящая в «Ростех» компания «ГЛОНАСС БДД» может стать единственным оператором дорожных камер в России, со ссылкой на разрабатываемое Минкомсвязи распоряжение пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, документ направили в Росавтодор, а также главам десяти регионов, которые должны «подтвердить заинтересованность» в заключении контрактов. Ведомство сообщило им о предполагаемых тарифах за услуги: за создание системы фиксации с нуля оператор хочет получать 1,2–2,7 миллиона рублей за комплекс, за его обслуживание — по 15–60 тысяч в месяц, за передачу данных о нарушениях в ГИБДД — по 65–150 тысяч рублей с каждой камеры ежемесячно. Сдавать камеры в аренду компания готова также за 65–150 тысяч рублей.

В 2019 году «Ростех» предложил президенту Владимиру Путину сделать «ГЛОНАСС БДД» единственным поставщиком услуг — тогда против этого выступили все участники рынка, а также вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков.