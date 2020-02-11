Правительство попросили разрешить охранникам досрочно выходить на пенсию

Представители общественного движения «За безопасность» попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить профессиональным охранникам раньше выходить на пенсию, со ссылкой на руководителя движения Дмитрия Курдесова пишет News.ru.

Правительству предлагают разрешить досрочно выходить на пенсию мужчинам-охранникам (в возрасте 62 лет) и женщинам-охранникам (в возрасте 57 лет). Эксперты отмечают, что только малая часть работников на рынке безопасности является профессионалами и имеет разрешение на работу с оружием.

«Охранники, имеющие шестой разряд и отработавшие без перерыва не менее 15 лет, должны иметь возможность претендовать на льготы, предусмотренные пенсионным законодательством», — заявил Дмитрий Курдесов.

Необходимость подобных льгот Курдесов объясняет тем, что профессиональные охранники рискуют жизнью не меньше работников силовых структур, однако они теряют мотивацию к росту, не имея никаких бонусов. Профессиональные охранники проходят длительное и сложное обучение, оплачивают дорогостоящую лицензию, но при этом не видят перспектив в будущем. Из-за этого работодатели вынуждены брать на должности менее компетентных и профессиональных сотрудников, не владеющих знаниями о методах работы в особо сложных ситуациях и соответствующими навыками.