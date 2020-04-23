Правительство пообещало помочь многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что государство намерено выделить более 9,5 млрд рублей на частичное и полное погашение ипотечных кредитов многодетных семей, передаёт «Россия 24».

«Ещё одна субсидия направлена на поддержку семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный долг такой семьи. Максимальная сумма погашения — 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим более 9,5 млрд рублей. По расчётам Минфина, эта мера поможет не менее 21 тысяче семей», — заявил Мишустин.

Кроме того, Мишустин сообщил, что «из резервного фонда правительства [будет выделено] 6 млрд на субсидии кредитным организациям».

«Прежде всего это позволит гражданам брать кредит на покупку нового жилья по ставке не выше 6,5%. Программа распространяется на ипотечные займы до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге, где жильё более дорогое, и до 3 млн рублей в других субъектах Федерации. Эта мера будет действовать до 1 ноября 2020 года», — сообщил Мишустин.

По словам главы кабмина, «эта мера позволит привлечь в сферу строительства не менее 900 млрд рублей из банковской системы».

Ранее правительство России приняло решение повысить предельный размер ипотечного займа для получения «кредитных каникул» из-за пандемии коронавируса — до 2 млн рублей для регионов и до 4,5 млн рублей для жителей Москвы. В постановлении правительства РФ от 3 апреля установлен максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах: для потребительских кредитов физлиц лимит установлен в 250 тысяч рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей, для автокредитов — 600 тысяч рублей. Предельный размер кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей. Закон о кредитных каникулах, подписанный Владимиром Путиным в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, был опубликован 3 апреля и вступил в силу — он предусматривает, что россияне, оформившие потребительский кредит или ипотеку в банке, а также заём в микрофинансовой организации и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, имеют право на отсрочку платежей на срок до 6 месяцев. Кредитные каникулы возможны только для тех, кто сможет подтвердить падение доходов на 30% и более.