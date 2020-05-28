Правительство пообещало ежемесячно платить 12 тысяч рублей волонтёрам за помощь людям в период пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о дополнительных ежемесячных выплатах в размере 12 тысяч рублей волонтёрам и социальным работникам, оказывающим помощь в период пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс».

Как заявил Мишустин на заседании правительства, волонтёры, соцработники, сотрудники социально ориентированных НКО, «обычные, неравнодушные к чужим проблемам люди», помогающие незнакомцам в этот период, сами нуждаются в поддержке. Премьер отметил, что именно эти люди сейчас опекают инвалидов, стариков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «обеспечивая им необходимый уход на дому, а не в социальных учреждениях».

«Теплота живого общения, искренний интерес к истории жизни и потребностям таких людей — всё это очень позитивно скажется на их эмоциональном и физическом состоянии», — сказал Мишустин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова говорила, что около 300 переболевших коронавирусом жителей столицы выразили желание стать волонтёрами. По словам Раковой, будущие волонтёры проходят специальное дистанционное обучение в центре «Моя карьера», который курирует волонтёрскую службу для москвичей на самоизоляции.