Правительство поддержало законопроект о краудфандинге

Правительство поддержало внесённый депутатами Госдумы законопроект о регулировании краудфандинга, пишет «Коммерсантъ». Авторами инициативы выступили глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, депутаты Игорь Дивинский, Олег Николаев и первый заместитель председателя комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.

По мнению правительства, в законопроекте необходимо указать, что общая сумма инвестиций одного инвестора в течение календарного года не может превышать 600 тысяч рублей, а общая сумма инвестиций, привлечённых одним лицом с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года, не может превышать 1 млрд рублей. Также правительство отмечает, что доработки требует и терминология.

«В том числе необходимо дополнительно проработать такие понятия, как "краудфандинг", "инвестиционный проект", "рэнкинг", "договор об оказании услуг по организации розничного финансирования (краудфандинга)", "привлечение инвестиций посредством предложения токенов инвестиционного проекта", а также уточнить состав сведений, позволяющих идентифицировать оператора инвестиционной платформы», — говорится в отзыве.

В марте профильные ведомства подготовили новую редакцию законопроекта о регулировании рынка краудфандинга, которая предполагает освобождение услуг профильных платформ от уплаты НДС, возможность их взаимодействия с бюро кредитных историй, возложение на площадки функций налогового агента по НДФЛ. Тогда из документа были исключены субъективные требования к деятельности краудплатформ, установлен порядок контроля Банком России, конкретизированы ограничения для лиц, не включённых в реестр операторов краудфандинговых платформ.