Правительство поддержало рекламу в СМИ вина из ЕАЭС

Кабинет министров одобрил проект закона, снимающего запрет на рекламу произведённого в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вина, сообщается на официальном сайте правительства.

«Исключается запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведённых в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС», — говорится в документе.

На следующем этапе законопроект должны одобрить депутаты Государственной думы. По мнению правительства, поправки в действующий закон «О рекламе» необходимы для того, чтобы привести к единообразию законодательство России и других стран ЕАЭС.

Ранее, осенью 2017 года, в Госдуму был внесён законопроект о виноградарстве и виноделии. В документе говорится, что виноградарей следует отделить от производителей пива и водки и приравнять к сельхозпроизводителям.