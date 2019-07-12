Правительство поддержало отказ от уничтожения санкционных продуктов бульдозерами

Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения, пишет ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. Это требует обсуждения», — заявил Гордеев.

Так чиновник прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение продуктов питания. Ведомство предложило разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение изымаемых продуктов, пригодных для употребления в пищу. Инициативу поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, но в Россельхознадзоре выступили против.

Напомним, правительство ввело продовольственное эмбарго 7 августа 2014 года в ответ на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за присоединения Крыма и предполагаемой причастности России к военному конфликту на востоке Украины. Список государств, импорт продукции которых попал под запрет, несколько раз расширялся, в него вошли страны Евросоюза, США, Австралия, Норвегия, Канада, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Украина. Согласно постановлению правительства России, запрет распространяется на ввоз в страну ряда мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов, орехов и соли. Однако для личного пользования можно ввозить до пяти килограммов продуктов.

Уничтожать санкционные продукты в России начали в августе 2015 года, чаще всего их сжигают или давят бульдозерами. В Кремле необходимость уничтожения иностранных продуктов объясняли увеличением объёма контрабанды, наносящей стране экономический ущерб. В августе 2018 года Россельхознадзор отчитался о том, что за три года в стране уничтожили свыше 26 тысяч тонн санкционной продукции.