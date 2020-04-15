Правительство планирует отсрочить исполнение норм «закона Яровой»

Правительство России может перенести сроки исполнения части норм, предусмотренных так называемым «законом Яровой», со ссылкой на разработанный Минкомсвязи на базе рекомендаций комиссии по связям и IT Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проект поручений пишет «Коммерсантъ».

В частности, предлагается на два года перенести выполнение требования об увеличении ежегодно ёмкостей для информационных хранилищ на 15%. Из расчётов предполагается убрать видеосервисы, трафик которых вырос в разы в период действия ограничений и запретов из-за коронавируса. Такие меры позволят избавить операторов связи от дополнительных расходов и послужат одной из мер поддержки телекоммуникационной отрасли в период эпидемии.

Среди других мер поддержки в проекте называются снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 года и отсрочка по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения ёмкости. По оценке партнёра AC&M Михаила Алексеева, общий объём платежей операторов за пользование частотами составляет около 20 млрд рублей в год. В проекте поручений предлагается снизить до 14% взносы в фонды страхования до конца 2020 года и предоставить телеком-операторам льготное кредитование. Госдуме предложат принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте.

«Закон Яровой» обязал операторов с 1 июля 2018 года хранить весь пользовательский трафик и ежегодно наращивать ёмкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на выполнение этих требований приходится 10–20% капитальных затрат операторов в год. МТС ранее сообщала о потенциальных 50 млрд рублей расходов в течение пяти лет, «Мегафон» — о 40 млрд рублей, «Вымпелком» — о 45 млрд рублей. Операторы смогут высвободить существенные средства на поддержание стабильной работы сетей, отметили в «Мегафоне».