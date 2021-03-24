Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора

Правительство Пензенской области 24 марта ушло в отставку после отстранения от должности главы региона Ивана Белозёрцева, задержанного по делу о взятках, со ссылкой на аппарат регионального правительства пишет Znak.com. При этом чиновники продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Напомним, Белозёрцева задержали 21 марта после обыска по подозрению в получении взятки на сумму около 31 миллиона рублей. Источники «Коммерсанта», РБК и ТАСС говорили, что у него в квартире нашли от 300 до 500 миллионов рублей наличными. «Коммерсантъ» также сообщал, что у губернатора в сейфе нашли пистолет без документов на него, но следователи сомневаются, что он находится в боевом состоянии. Оружие отправили на экспертизу.

По версии следствия, с января по октябрь 2020 года Белозёрцев получил 31 миллион рублей, часы Breguet и автомобиль Mercedes V250D от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жены. За это губернатор оказывал им преференции при распределении госконтрактов на поставки медикаментов в региональные больницы.

В 2020 году «Фармация» выиграла в регионе тендеры на сумму 1,8 миллиарда рублей, уточняет «Коммерсантъ». При этом Пензенская область не входит в число крупных клиентов компании — её крупнейшими заказчиками выступают департамент здравоохранения Москвы и Минздрав, от них «Биотэк», владеющий «Фармацией», получил контракты на сумму 14,5 миллиарда рублей.