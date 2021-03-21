Губернатора Пензенской области подозревают в получении взятки в размере 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также ранее телеканал Рен-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у Ивана Белозерцева и двух его сыновей.

Иван Белозерцев в 2000 году был избран депутатом Пензенской городской думы, в 2004-2005 годах занимал пост председателя гордумы. С 2005 по 2012 год являлся главой Пензы, затем ещё три года был депутатом Заксобрания Пензенской области. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин назначил его ВРИО губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей.