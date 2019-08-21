Правительство отозвало средства на мусорную реформу в Свердловской области

В свердловском Заксобрании прошло первое заседание рабочей группы для контроля за ходом реализации реформы по обращению с твёрдыми отходами, на котором стало известно об отзыве федерального финансирования проектов мусорной реформы, пишет Znak.com.

По словам замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, в регионе готовятся строить пять новых заводов по сортировке мусора из 12 запланированных, в том числе два суммарной мощностью 800 тонн в год в Екатеринбурге. При этом деньги из повышенного для свердловчан мусорного тарифа на эти проекты почти не идут, финансирование проектов с федерального уровня приостановлено, а раздельный сбор мусора, обещанный в начале реформы, практически не внедряется.

Согласно региональному проекту создания системы обращения с отходами, через пять лет только 45% ТКО должны идти на утилизацию и свыше 50% — отправляться на переработку. На эти цели в ближайшие три года должны были направить 2,6 млрд рублей с учётом вливаний федерального уровня. Однако Федерация давать деньги передумала.

«В этом году предполагалось направить на проект 91,5 млн рублей — 61 млн рублей из федерального бюджета, 30 млн из областного. Но мы получили уведомление из Минфина, что деньги из Федерации будут отозваны, и аннулировали финансирование из области. И нам непонятно, как будет организовано финансирование из бюджета на следующий год», — рассказал Свалов.

Всего Свердловская область в рамках реформы хочет создать 12 мусоросортировочных комплексов: два в Екатеринбурге (один из них на Широкореченском полигоне, который планируют ликвидировать) и по одному в Асбесте, Алапаевске, Байкалово, Первоуральске, Красноуфимске, Краснотурьинске, Новоуральске, Каменске-Уральском, а также в Верхнем и Нижнем Тагиле.

В МинЖКХ отмечают, что список может корректироваться: например, если в Екатеринбурге начнётся производство РДФ-топлива из мусора, то из Красноуфимска этот проект уберут.

Несмотря на отсутствие федерального финансирования, в этом году облдума начала работать над пятью заводами: это полигон и сортировочный комплекс в Красноуфимске на 120 тысяч тонн в год, полигон и комплекс на 185 тысяч тонн мусора в Нижнем Тагиле, завод мощностью 200 тысяч тонн в Первоуральске, завод и полигон на 130 тысяч тонн в Краснотурьинске и завод на 50 тысяч тонн в Алапаевске. Все они, кроме уже построенной в Алапаевске линии, находятся на стадии проектирования либо проходят госэкспертизу.

«Изначально с чего мы начинали? Экологическая реформа — это раздельный сбор мусора. Культуру надо насаждать с этого момента и организовывать. А мы теперь об этом не говорим. Говорили, что сейчас повысим тариф и за счёт этих денег будут строиться новые заводы. Сейчас мы говорим: вам просто повысили тариф, и это не источник денег для строительства заводов. Сегодня выделяем деньги на контейнеры — и всё, как было, так и остаётся. Я не вижу никакого заложенного механизма», — возмутился депутат Вячеслав Вегнер.

В министерстве ЖКХ признали, что деньги свердловчан уходят «на создание системы вывоза мусора с нуля», так как раньше, по версии чиновников, отходы шли в лес и это «было очень дёшево». Заводы же так и будут строиться в рамках концессий, то есть за них придётся заплатить дополнительно, и, по всей видимости, не без помощи бюджета.