Правительство отменит запрет на продажу слабого алкоголя на АЗС

На прошедшем в сентябре совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было решено разрешить торговать слабым алкоголем на заправках, со ссылкой на участников встречи и сотрудника одной из нефтяных компаний пишут «Ведомости».

Представитель вице-премьера рассказал, что на совещании обсуждали предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС. Цель этих предложений — повышение рентабельности компаний. По итогам совещания были «даны соответствующие поручения», уточнил представитель вице-премьера.

В Минпромторге заявили, что министерство поддерживает идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС. Аналогичного мнения придерживается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сказал начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Он уверен, что продажа слабоалкогольных напитков повысит доходность АЗС.

Источники газеты пояснили, что правительство поддержало идею сенатора от Астраханской области Геннадия Орденова. В январе 2017 года он внёс в Госдуму законопроект, предлагавший отменить введённый с 2012 года запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%. Однако тогда документ не дошёл даже до первого чтения. Правовое управление администрации президента дало на проект закона в целом отрицательный отзыв.