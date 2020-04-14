Правительство отменило ограничения на продажу медицинских масок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее временный мораторий на решение кабмина о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю средствами защиты, со ссылкой на документ пишут РБК и издание Vademecum.

6 апреля правительство разрешило продавать защитные средства (в их числе медицинские маски, фильтрующие респираторы, медицинские перчатки, марли и комплекты защитной одежды) только компаниям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, тем же постановлением правительство ограничило предельную наценку для розничной продажи изделий — не более 10 копеек за единицу на каждом этапе продаж.

С начала действия постановления, вышедшего 6 апреля, единственным оптовым поставщиком защитных средств было АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольна «Ростеху»). Изначально предполагалось, что особый режим торговли медицинскими защитными средствами будет действовать 90 дней.

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