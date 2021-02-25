Правительство отложило реформу техосмотра до октября

Запланированная на начало марта 2021 года реформа техосмотра перенесена на семь месяцев, обязательная фотофиксация процесса технического осмотра автомобилей начнётся лишь в октябре, со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина пишет ТАСС.

«С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — заявил Мишустин.

Непосредственно операторы пунктов техосмотра отмечали, что в реформе остаётся много белых пятен: в частности, совершенно неясно, какое оборудование необходимо использовать для фотофиксации и как именно передавать данные, включая геометки, в базу ЕАИС ТО.

Кроме того, с 1 марта должны были заработать поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за поддельный техосмотр. Об их изменении неизвестно, но, судя по принимаемым правительством мерам, если новая редакция статьи 14.4.1 КоАП и вступит в силу, до октября власти не намерены применять её в полной мере.