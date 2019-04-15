Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, рассказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.

По его словам, правительство решило ограничиться двумя фотографиями — начала и завершения прохождения техосмотра. Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта, которые рекомендованы к принятию.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Законопроект предусматривал фото- и видеофиксацию техосмотра.