Правительство отказалось финансировать ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург не попала в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры в России на период до 2024 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в план включена только одна высокоскоростная магистраль — первая очередь ВСМ Москва — Казань на участке от посёлка Железнодорожный до города Гороховец.

Власти Челябинской области уже несколько лет продвигают идею строительства скоростной магистрали между двумя уральскими столицами. Для реализации проекта создано хозяйственное партнёрство, в которое вошли правительства Челябинской и Свердловской областей, а также ряд промышленных предприятий.

Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург оценивается в 380 млрд рублей. Предполагалось, что половину этой суммы в рамках концессионного соглашения выделит федеральный бюджет, остальное вложат инвесторы.