Правительство ограничит импорт детских молочных смесей

Российское правительство готовится ограничить импорт детских молочных смесей, со ссылкой на протокол совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока пишет «Коммерсантъ».

Вопрос прорабатывает Минсельхоз по поручению вице-премьера Алексея Гордеева, который призвал развивать отечественное производство. Ограничение также могут ввести в отношении зарубежных ингредиентов для изготовления смесей, кроме того, ведомство проработает вопрос о поднятии пошлин на смеси с 5% до 15%.

Сейчас около 95% детских смесей—заменителей грудного молока в России приходится на импорт из Европы и Америки. Крупнейшие компании-поставщики — Danone и Nestle — пока не комментируют ситуацию. Источник в «крупной пищевой компании» заявил, что подобная мера грозит катастрофой в сфере детского питания, и пояснил, что подобные ограничения можно вводить только после локализации большей части продукции.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что развитию российских производителей мешает нехватка качественной молочной основы и специфических ингредиентов, таких как деминерализованная сухая сыворотка. Отмечается, что Гордеев уже поручил проработать вопрос разрешения ввоза этого компонента из Евросоюза. Сейчас сыворотка находится в списке товаров, на которые распространяется продуктовое эмбарго с 2014 года.

Председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков считает, что квоты — единственный способ обеспечить безопасность новорождённых и сохранить цены.