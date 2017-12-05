Правительство одобрило продажу «Ростехом» пакета акций концерна «Калашников»

Правительство разрешило госкорпорации «Ростех» продать пакет акций концерна «Калашников», со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева пишет «Коммерсантъ».

«Согласиться с отчуждением государственной корпорацией по содействию разработки производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" третьим лицам, не относящимся к её организациям, 689 805 акций акционерного общества концерна "Калашников"», — говорится в документе.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценил продаваемую долю в 26% минус одна акция. На Московской бирже бумаги «Калашникова» торгуются на уровне 105,2 руб., следовательно, цена пакета может составить 72,6 млрд руб.

В ноябре стало известно о планах совладельцев «Калашникова» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева продать свои доли в концерне, это подтвердил их партнёр, гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко. В апреле глава «Ростеха», владеющего 51% «Калашникова», Сергей Чемезов сообщал о намерении госкорпорации довести долю частных инвесторов в концерне до 75%.