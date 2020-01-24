Правительство обяжет россиян платить налог при получении пенсии

В Минфине рассматривают несколько вариантов введения налога для накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), пишут «Известия».

Основной вопрос, который обсуждают чиновники, — начислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на всю накопленную сумму или же только на полученный инвестдоход. Минфин и Центробанк в рамках ГПП прорабатывают вопрос о том, какой должна быть плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу. В пресс-службе Минфина изданию заявили, что пока не решено, как будет взиматься НДФЛ в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Обсуждаются два варианта получения денег: получать выплаты равными долями несколько лет или же снять накопления сразу, но при этом выплатив НДФЛ. Чиновники рассчитывают, что это станет ограничительной мерой, так как пенсионеры будут получать прибавку к основной пенсии, а не снимать всю сумму сразу и быстро её тратить.

Эксперты заявляют, что начисление НДФЛ на накопленные сбережения станет ударом по репутации новой пенсионной системы — россиянам будет выгодней вкладывать деньги в инвестиционные продукты, а не в ГПП. Аналитики попытались смоделировать оба варианта налога, которые рассматривают в правительстве: так, если человек условно накопил в системе ГПП один миллион рублей, из которых 200 тысяч — это инвестиционный доход, то за единовременное изъятие средств придётся заплатить налог на все накопления в сумме 130 тысяч рублей, а во втором с инвестиционного дохода — 26 тысяч, то есть 2,6% от накопленной суммы.

Проект ГПП был представлен в октябре 2019 года, новая система предполагает, что граждане смогут самостоятельно формировать свои пенсионные накопления через негосударственные фонды при государственной поддержке.