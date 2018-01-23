Правительство обяжет аптеки предлагать клиентам дешёвые аналоги дорогих лекарств

Кабинет министров утвердил «дорожную карту» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Развитие конкуренции в здравоохранении», пишет РБК. В проекте, в частности, предлагается обязать аптеки предлагать покупателям самые дешёвые аналоги лекарств.

Цель этой инициативы — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». Обязанность аптек предлагать дешёвые аналоги лекарств будет утверждена приказом Министерства здравоохранения. Минздрав, по мнению ФАС, должен утвердить его к ноябрю 2018 года. Представитель ФАС Надежда Шаравская отметила, что контролировать выполнение этого требования будет Росздравнадзор.

«Требование направлено на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов для населения», — указала она.

В то же время многие фармкомпании считают предложение лишённым здравого смысла. Заместитель генерального директора производителя лекарств STADA CIS Иван Глушков отмечает, что «это мёртвое, неработоспособное предложение», контролировать исполнение которого будет невозможно.

Ранее стало известно, что власти разрабатывают постановление, которое обяжет маркировать дорогостоящие лекарства уже в 2018 году.