Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным

В 2021 году 31 декабря будет выходным днём, сообщается в опубликованном постановлении правительства России. В следующем году 31 декабря выпадает на пятницу.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится на сайте правительства.

Тем же постановлением правительство перенесло нерабочую субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы у россиян было три выходных подряд.

Всего в 2021 году будет семь праздничных периодов — в январе в связи с Новым годом, в феврале — День защитника отечества, в связи с 8 марта, майские выходные, День России в июне и День народного единства в ноябре.