Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

Правительство составило заключение на внесённый в Госдуму законопроект ЛДПР об отмене транспортного налога — министры не поддержали предложение партии, указав на риск выпадения доходов регионов при принятии законопроекта, пишет «Коммерсантъ».
«По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведёт к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год. Предлагаемый авторами законопроекта способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от транспортного налога за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не соответствует ряду принципов бюджетной системы РФ», — говорится в заключении правительства.
Авторы проекта закона предложили отменить налог, так как считают его несправедливым.
«Споры о несправедливости транспортного налога и необходимости его отмены идут в течение многих лет. <…> Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Алексей Диденко, Александр Курдюмов, Борис Пайкин, Андрей Свинцов, Дмитрий Свищев.
Ранее отменить транспортный налог предлагали депутаты от «Единой России» — тогда законопроект не поддержал Минфин.