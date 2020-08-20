В Госдуму внесли законопроект об отмене в России транспортного налога

Депутат Государственной думы от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение законопроект об отмене транспортного налога, документ опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «ранее президент России и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо».

По мнению автора проекта закона, «полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране». Барышев отмечает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране люди стали меньше пользоваться транспортными средствами, а отмена транспортного налога станет «существенной мерой поддержки».

Сейчас транспортный налог в России исчисляется исходя из мощности двигателя автомобиля. Ранее депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Фёдоров уже предлагал освободить от уплаты транспортного налога тех россиян, кто редко пользуется своими автомобилями.