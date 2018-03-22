Правительство не поддержало повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО

Правительство России отказалось поддержать законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Вострецова, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до пяти тысяч рублей, со ссылкой на источник на страховом рынке пишет «Интерфакс».

«Механическое увеличение размера штрафов не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения», — пояснил позицию правительства собеседник.

Источник также отметил, что предложение о внесении изменений в действующее законодательство, по мнению кабмина, было недостаточно обосновано, не имело анализа правонарушений на всей территории России, а также статистических данных, которые могли бы свидетельствовать о росте таких нарушений.

«Правительство считает, что одинаковый штраф за нарушения, представляющие собой разную общественную опасность, не соответствует принципу соразмерности наказания», — добавил источник.

Законопроект о повышении штрафов в ОСАГО был внесён в Госдуму в середине января 2018 года. Изменения планировалось внести в части 1 и 2 статьи 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В действующем законодательстве штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, а также за не вписанного в страховку водителя составляет 500 рублей, за отсутствие полиса — 800 рублей. Предлагалось увеличить эти штрафы до пяти тысяч рублей.

Также действующим законом предусмотрена возможность оплатить штраф в размере половины суммы. При этом установленный срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой в 50%, составляет не более 20 дней со дня вынесения постановления.