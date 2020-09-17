Правительство не будет сокращать расходы на поддержку госканалов в 2021 году

На поддержку СМИ в 2021 году из федерального бюджета выделят почти 102,8 млрд рублей, со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» пишет РБК. В действующем бюджете на субсидии выделено 73,8 млрд рублей.

Издание отмечает, что формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%, однако по сравнению с тем, сколько было выделено средств в 2020 году, это повышение выглядит незначительным (101,2 млрд рублей против 102,8 млрд рублей); по сути, размер субсидий останется прежним.

Представитель МИА «Россия сегодня» заявил, что речь идёт о восстановлении финансирования до уровня 2020 года, поскольку запланированные лимиты на 2021–2022 годы были сильно занижены.

По данным Минфина, в 2020 году больше всего субсидий было выделено RT — 24,7 млрд рублей, далее идут ВГТРК (24,2 млрд рублей), «Россия сегодня» (7,5 млрд рублей), Первый канал (6,5 млрд рублей), Общественное телевидение России (4,6 млрд рублей).

Напомним, СМИ включили в список пострадавших отраслей на фоне пандемии, в него вошли издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Минкомсвязь оценила потери медиаотрасли из-за коронавируса в 100 млрд рублей.