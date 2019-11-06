Правительство назвало угрозы, из-за которых могут изолировать Рунет

Российское правительство определило угрозы целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета и сети связи общего пользования на территории страны, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

Перечень угроз содержится в проекте постановления правительства, который находится на согласовании профильных министерств. К угрозам предлагается отнести кибератаки и информационные воздействия на сети и средства связи, нарушение информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи. К угрозам природного и технологического характера отнесены ситуации, когда доступ к услугам связи ограничен из-за аварий или перегрузки узла связи.

С 1 ноября в силу вступили поправки в законы «О связи» и «Об информации», которые должны обеспечить целостность, устойчивость и безопасность интернета в России в случае внешних угроз. Согласно «Закону о Рунете», в России должен быть создан резервный интернет для бесперебойной работы российской сети в случае, если отечественные операторы связи не смогут подключиться к зарубежным серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории России Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком.