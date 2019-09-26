Правительство лишит финансирования регионы, срывающие сроки ремонта дорог

На посвящённом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» совещании в правительстве вице-премьер Максим Акимов заявил, что дополнительное финансирование, которое планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для регионов, срывающих планы по ремонту дорог на федеральные деньги, пишет «Коммерсантъ».

По данным Минтранса, в 2019 году из федерального бюджета субъекты получили 106 млрд рублей, при этом только в четырёх субъектах полностью завершены работы, запланированные на этот год, в 16 субъектах — завершены на 90%.

По словам первого заместителя главы ведомства Иннокентия Алафинова, Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморский край, ЕАО и Сахалинская область выполнили менее 30% ремонтных работ. Севастополь, Камчатский и Хабаровский края, Астраханская, Челябинская и Калининградская области сделали менее 50% от плана.

Губернаторы, объясняя отставание от графика, ссылались на проливные дожди и другие погодные катаклизмы, отсутствие проектно-сметной документации, задержку оформления региональных дорог в собственность.

«Всё это слушать мне совершенно неинтересно», — сказал Акимов.

Апелляции к «политическим и сезонно-климатическим обстоятельствам» он назвал «несостоятельными».

Ранее при обсуждение срывов реализации нацпроекта чиновники предлагали изымать у регионов уже выделенные средства, но от этой идеи отказались, чтобы не страдало население. Теперь в правительстве угрожают «косвенным изъятием», когда регионам дают понять, что они не вправе рассчитывать на будущие вливания из федерального бюджета.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанный до 2024 года, предполагает финансирование в размере 4,7 трлн рублей, большая часть из которых выделена на ремонт дорог.