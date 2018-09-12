Правительство изменит антипиратские законы из-за ситуации с «Яндексом»

Вице-премьер Максим Акимов заявил «Интерфаксу» о необходимости усовершенствовать антипиратское законодательство в связи с конфликтом между «Яндексом» и правообладателями.

По его словам, до конца года соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму. Он отметил, что в этом вопросе «идёт работа в тесном контакте с ФАС, агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом».

Напомним, в конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса» по иску принадлежащих «Газпром-медиа» телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», согласно которому Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда фильмов.

В «Газпром-медиа» пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на «Яндексе», который предлагает в своём сервисе «Яндекс.Видео» пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса «Яндекс.Видео» могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в «Яндексе» заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение.