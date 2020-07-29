Правительство готовится засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, который позволит «Роскосмосу» засекретить информацию о госзакупках — внесённый премьер-министром Михаилом Мишустиным документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к проекту сказано, что «органы иностранных государств» анализируют открытую информацию из контрактов «Роскосмоса» и выявляют участников, находящихся под санкциями. Согласно постановлению, «Роскосмос» сможет не размещать информацию на сайте госзакупок, если тендеры касаются проведения работ по исследованию и использованию космического пространства, создания космических материалов и космических технологий, а также ремонта, обслуживания и утилизации космической техники.

Напомним, 7 июля Лефортовский районный суд Москвы арестовал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене. По версии ФСБ, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности Вооружённых сил на Ближнем Востоке. Сам журналист не признает обвинения. Ведущие СМИ выступили в поддержку Ивана Сафронова, которому грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты экс-журналиста говорят, что не видели в деле доказательств вины арестованного.