Правительство готовится повысить акцизы на вино более чем на 70%

Правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на тихие вина на 72,2%, а на игристые — на 11,1%, пишут «Ведомости».

Согласно законопроекту, в 2020 году акцизы на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей. Документ в ближайшее время поступит в Госдуму.

Законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесён и виноград, используемый для производства вина — благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Кроме того, предлагаемые поправки почти уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.

Информацию о подготовке законопроекта подтвердил пресс-секретарь председателя кабинета министров Олег Осипов.

Эксперты прогнозируют, что принятие нового законопроекта приведёт к повышению стоимости продукции для конечного потребителя, стоимость винных напитков почти сравняется с уровнем цен на натуральные вина.