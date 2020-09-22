Правительство дополнительно выделит 2,5 млрд рублей на выплаты на третьего ребёнка 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка, пишет «Интерфакс».

Решение принято в связи с увеличением числа получателей пособия, на эти выплаты выделено ещё 2,58 млрд рублей. В целом в 2020 году на выплаты этого вида пособий планируется направить 50,16 млрд рублей.

«Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия»,— говорится в документе.

Пособие на третьего ребёнка выплачивается ежемесячно, пока ему не исполнится три года. Пособие также распространяется на последующих детей. Размер выплат зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тысячи рублей. Всего такие выплаты получают 517 тысяч российских семей.