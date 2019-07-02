«Права хотите качнуть? Я вам тоже могу качнуть»: красноярский губернатор нахамил жителям затопленного города (ВИДЕО)

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках рабочей поездки посетил город Канск, в котором из-за затопления введён режим чрезвычайной ситуации, пишет портал NGS24.

Присутствующие на встрече с главой региона люди сняли на видео, в какой манере он общался с людьми: когда один из местных жителей попытался задать губернатору вопрос, тот попытался его успокоить и предложил «поправить воротничок».

«Спокойно. Спокойно. Я вам поправлю воротничок. Нормально. Всё будет хорошо», — сказал Усс, после чего посмеялся.

На другой видеозаписи запечатлён момент, когда к главе региона обратилась женщина, которая поинтересовалась у политика, видел ли он дорогу, которая, по словам жительницы, соединяет город с другими населёнными пунктами.

«А если сейчас вода пойдёт и её размоет? Нам вертолёты будут присылать?», — спросила она.

Усс начал довольно жёстко отвечать женщине.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», - заявил губернатор.

После он сказал, что если дорогу размоет, то её восстановят.