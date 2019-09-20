Прапорщик ФСБ получил 4 года колонии-поселения за продажу частей компьютеров ведомства на 7 млн рублей

Военный суд Московского гарнизона приговорил старшего прапорщика ФСБ Айрата Хайруллина к четырём годам колонии-поселения, признав его виновным в совершении кражи в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».

Суд установил, что с августа 2017 года Хайруллин был назначен ответственным за несколько сотен компьютеров факультета иностранных языков Академии ФСБ, которые были установлены в новых помещениях факультета до переезда студентов и преподавателей. Хайруллин через сервисы бесплатных объявлений «Авито» и «Юла» продал процессоры и модули памяти с ведомственных системных блоков на 7,273 млн рублей. 15 октября 2018 года прапорщик заявил заместителю начальника факультета, что не смог сохранить имущество. На тот момент он продал запчасти со всех компьютеров — 430 процессоров Intel и 505 модулей оперативной памяти.

Свою вину старший прапорщик признал. Хайруллин рассказал, что сразу же стал разбирать системные блоки и продавать запчасти. По его словам, сначала он ещё планировал вернуть украденное, когда появятся деньги. Для этого он делал ставки в букмекерской конторе, но ничего не выиграл.

На сервисах объявлений сотрудник академии регистрировался под именами Виталий и Валерий, у него были постоянные клиенты. Товар передавал около станций метро, все вырученные деньги, по словам продавца, он истратил на нужды членов своей семьи. Из-за явки с повинной, помощи в раскрытии преступления и положительных характеристик со службы суд переквалифицировал прапорщику обвинение в совершении тяжкого преступления на средней тяжести. До места отбывания наказания Хайруллин должен добираться сам, это время зачтут в срок наказания.