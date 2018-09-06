Политика

«Позор, Россия!» В Нижнем Тагиле активисты выходят на одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста

06.09.2018 10:20
«Позор, Россия!» В Нижнем Тагиле активисты выходят на одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводят в Нижнем Тагиле серию одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. 5 сентября они стояли с плакатами у остановки «Проспект Ленина» и возле светофора на перекрёстке Ленина — Мира. Сегодня они планируют поменять локацию и встать на улице Циолковского, возле ЦУМа. 

«Я стою возле дороги и призываю своим плакатом посигналить всех, кто против пенсионной реформы, говорит активист движения Михаил. Люди сигналят многие, значит, они против. Сотрудники полиции пока не подходили. Всего нас человек десять таких активных, на точки выходим по очереди. Сам-то я недавно совсем к движению примкнул. Хотим привлечь внимание людей к проблеме, расшевелить. У нас на митинги-то уже почти никто не ходит».

Вместе с Михаилом на пикеты против повышения пенсионного возраста выходит Дмитрий Трофимов. Он стоит на улицах города с плакатом «Позор, Россия! Очнись, страна. Вас имеют два пацана». Отметим, Трофимов уже не раз выходил на улицы города с пикетами. Так, в день инаугурации Владимира Путина он встал на Театральной площади с плакатом «Сегодня инаугурация. Лидер, который не сомневается в собственной легитимности, не станет подавлять мирный протест».

По словам активистов ОД «Тагил за перемены», 9 сентября они планируют посетить всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста, организованную сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Общественники хотят обсудить с «навальнятами» возможности сотрудничества. Многие из членов движения не верят в самостоятельность оппозиционера и считают, что «он поставлен властью для отвлечения внимания народа и создания иллюзии демократии, иначе не сидел бы только по 30 суток».

Всероссийская акция против повышения пенсионного возраста пройдёт в воскресенье во многих городах. В Нижнем Тагиле она начнётся в 14:00 в Комсомольском сквере. Акция не согласована администрацией города.  

«Основное отличие от уже прошедших акций формат проведения. Если предыдущие акции были в формате митингов, которые разрешают использование плакатов и звукоусиливающей аппаратуры, но требуют "согласования" мэрии, то формат акции 9 сентября собрание. Этот формат не предполагает использование плакатов и звукоусиливающей аппаратуры, зато позволит всем собравшимся высказаться в формате общественной дискуссии, а не только выступающего», говорится в описании мероприятия в социальных сетях.

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