«Позор, Россия!» В Нижнем Тагиле активисты выходят на одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводят в Нижнем Тагиле серию одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. 5 сентября они стояли с плакатами у остановки «Проспект Ленина» и возле светофора на перекрёстке Ленина — Мира. Сегодня они планируют поменять локацию и встать на улице Циолковского, возле ЦУМа.

«Я стою возле дороги и призываю своим плакатом посигналить всех, кто против пенсионной реформы, — говорит активист движения Михаил. — Люди сигналят многие, значит, они против. Сотрудники полиции пока не подходили. Всего нас человек десять таких активных, на точки выходим по очереди. Сам-то я недавно совсем к движению примкнул. Хотим привлечь внимание людей к проблеме, расшевелить. У нас на митинги-то уже почти никто не ходит».

Вместе с Михаилом на пикеты против повышения пенсионного возраста выходит Дмитрий Трофимов. Он стоит на улицах города с плакатом «Позор, Россия! Очнись, страна. Вас имеют два пацана». Отметим, Трофимов уже не раз выходил на улицы города с пикетами. Так, в день инаугурации Владимира Путина он встал на Театральной площади с плакатом «Сегодня инаугурация. Лидер, который не сомневается в собственной легитимности, не станет подавлять мирный протест».

По словам активистов ОД «Тагил за перемены», 9 сентября они планируют посетить всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста, организованную сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Общественники хотят обсудить с «навальнятами» возможности сотрудничества. Многие из членов движения не верят в самостоятельность оппозиционера и считают, что «он поставлен властью для отвлечения внимания народа и создания иллюзии демократии, иначе не сидел бы только по 30 суток».

Всероссийская акция против повышения пенсионного возраста пройдёт в воскресенье во многих городах. В Нижнем Тагиле она начнётся в 14:00 в Комсомольском сквере. Акция не согласована администрацией города.