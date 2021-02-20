Познать себя и сняться в фильме с Джеки Чаном. Кто и для чего приходит заниматься ушу в Нижнем Тагиле

Что мы обычно представляем, когда слышим слово «кунг-фу»? Это может быть мультфильм «Кунг-фу панда» или фильмы с Джеки Чаном в главной роли. В России кунг-фу чаще всего называют ушу. Чтобы познакомиться с теми, для кого стиль богомола, обезьяны и тигра — не просто навыки мультяшных персонажей, а в первую очередь преодоление себя, наш журналист побывал на нескольких тренировках в отделении ушу при школе «Старт» на проспекте Строителей. И пообщавшись с тренером Сергеем Ерохиным, понял, что лучше всего о разных стилях восточного боевого искусства, силе воли и философии смогут рассказать только те, кто сам их практикует.



Тренер по ушу Сергей Ерохин



— Ушу считается сложным высококоординационным видом спорта. У нас дети выполняют спортивные стили наньцюань и чанцюань. Ещё есть сотни традиционных стилей.

— Видов оружия, с которыми разрешено выступать, у нас много. В этом возрасте они упражняются с мечами. Каждый меч имеет свою длину, она подбирается исходя из роста ребёнка. Всё оружие во избежание травм не заточено. Бывают разные комплексы, некоторые выполняются 1,5 минуты. Есть элементы с палками, но с палками у нас тут проблема. Когда тепло, мы можем с длинным оружием заниматься на улице, выезжаем куда-нибудь, правда во время пандемии нельзя было.

— В ушу есть и подражательные стили: змея, тигр, орёл, богомол и другие. Они сложны в исполнении. Подражательными их называют из-за монахов, которые наблюдали за разными животными и пытались повторять за ними. Например, тигр — это агрессивная техника, в стиле змеи используется пластика и гибкость, а стиль обезьяны — ловкость, в нём много прыжков. Где-то ловкости больше нужно, где-то силы. Таких стилей очень много, каждая провинция придумывала свои.

Стиль пьяного тоже считают подражательным, он довольно сложный, в нём нужно делать акробатику, часто падать. Когда человек действительно как пьяный, он упадёт и не сломается, а вот если трезвый — упадёт и расшибётся. У нас в России стиль пьяного запрещён, в Китае — нет. В нашей стране считается плохим тоном, если ребёнок выйдет и будет изображать стиль пьяного.

— Управление по развитию физической культуры и спорта Нижнего Тагила приобретает нам форму, обувь и предметы, например оружие. Все костюмы сертифицированные, даже сама ткань своеобразная, на них поставлено клеймо. Раньше возили напрямую из Китая, сейчас всё должно быть сертифицированным.

— Недавно приехали с соревнований по УрФО в Челябинске. Привезли четыре золотые медали, серебро, бронзу, ну и командное. У нас была самая маленькая команда — семь человек всего. Мы заняли третье место, хотя некоторые команды по 40–50 человек были. Выполнили первый разряд в группе.

Дети, бывает, сильно расстраиваются из-за проигрыша, где-то что-то не получилось, где-то равновесие потеряли. Главное — сделать из поражения правильные выводы. Мы всегда объясняем им, что всё нормально и нужно идти дальше. Это всё-таки жизненный урок. В спорте они воспитывают в себе силу воли через физические упражнения.



Тренер по ушу Сергей Ерохин



— Мои бывшие ученики живут в разных странах. Сейчас в Китае живут двое, продолжают заниматься, снимаются в фильмах как каскадёры и актёры. Один из них с Джеки Чаном снимался два раза. Играют обычно роли русской мафии или ещё что-нибудь подобное. Наши там востребованы, особенно те, которые что-то могут. Многие ученики разъехались, но есть и те, кто сейчас своих детей сюда приводит.

Ученики



Екатерина



— Мне 12 лет, тренируюсь уже 4 года. Мама сначала не хотела, чтобы я занималась ушу, но после того, как папа меня сюда привёл, она передумала. Меня спросили, нравится ли мне ушу, я ответила, что понравилось, теперь я здесь. Заниматься интересно. Больше всего из стилей нравится шаолинь, потому что он взрывной и крутой. Участвовала в соревнованиях в УрФО и Москве.



Соня



— Мне 12 лет, занимаюсь уже 6 лет. Мы с мамой не хотели, чтобы я занималась гимнастикой, как многие девочки. А борьбой мало кто из девочек занимается, и поэтому мы решили выбрать именно этот вид спорта. Кроме ушу, хожу в бассейн. В школе я уже шестой год отличница.



Егор



— Уже почти 8 лет занимаюсь, с 10 лет. Так как мой папа — тренер, лучшим вариантом было заняться этим видом спорта. Мне нравится заниматься. Здесь разнообразие, всегда подготовлен к любой ситуации. В прошлом году выполнил КМС по стилю шаолинь. Большая цель у меня — мастера спорта получить и уже развиваться внутренне.

Философия ушу

— Мы придерживаемся золотого правила: поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Все должны понимать, что каждый поступок, каждая мысль несут за собой последствия. Объясняем ученикам, чтобы они контролировали свои эмоции, должен быть баланс, золотая середина. Рассказываем им о правилах китайской медицины, чтобы они понимали о последствиях каких-то сильных расстройств, ведь каждая эмоция связана с организмом.

— С детьми мы обязательно разговариваем о применении силы вне занятий, это строго запрещено. Учим их, чтобы они могли только защитить себя, когда им угрожает какая-нибудь опасность.

— Ушу можно начинать заниматься в любом возрасте. Люди могут быть с любой подготовкой. В Китае даже полные люди делают разные элементы, стили есть подходящие — например, стиль медведя.

Дома можно практиковать тайцзи — оздоровительную гимнастику. Но для начала нужно провести занятие с тренером, чтобы освоить базу, иначе будет нарушена техника. А потом уже человек может и сам продолжить упражняться. Многие, кто раньше тренировался у нас, до сих пор ещё практикуют.