Пожарный из Калининграда пожаловался Путину на зарплату в 16 тысяч рублей. Президент не поверил

Пожарный из Калининградской области в своём видеообращении на прямую линию с президентом России пожаловался, что зарплата у его коллег составляет 12–13 тысяч рублей, у него самого, как у командира, — 16 тысяч. По его словам, людям приходится работать на двух-трёх работах, чтобы содержать семью.

Путин ответил, что 10 тысяч рублей россияне получать не могут, так как минимальная зарплата приравнена к МРОТ, требуется проверка. Президент признал проблему в МЧС, которая связана с различиями в зарплатах у военных и «гражданских». Глава государства подчеркнул, что на повышение зарплат в системе выделено 4,5 млрд рублей, в результате может идти речь о повышении зарплаты пожарных до 33 тысяч.