Пожарным разрешат проводить проверки в ТЦ без предупреждения

В МЧС России подготовили поправки в законопроект по совершенствованию деятельности пожарного надзора, которые дают право проводить без уведомлений проверки в торговых центрах, пишет «Интерфакс». Документ был внесён в Госдуму после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Консенсус между всеми федеральными органами исполнительной власти найден. Остались считаные дни, и соответствующие поправки к законопроекту будут внесены в Госдуму», — сказал главный госинспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев.

По его словам, в качестве поправок утверждены профилактические рейдовые осмотры объектов защиты торговых центров инспектором без уведомления: в частности, речь идёт о проверке на предмет соответствия эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники МЧС будут принимать участие в аттестации экспертов, которые контролируют составление проектной документации на объектах с массовым пребыванием людей.

«Одновременно мы упрощаем порядок проверки торговых центров, чтобы инспектор Госпожнадзора мог целиком проверить здание, невзирая на количество юридических лиц, учреждений и организаций, которые занимают это строение», — отметил директор департамента надзорной деятельности МЧС.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.