Пожарные эвакуировали женщину и ребёнка из горящей квартиры в Нижнем Тагиле

В ночь на 23 мая в квартире на пятом этаже дома № 13 по улице Ильича произошёл пожар. На место происшествия выехали 3 единицы спецтранспорта и 9 человек личного состава. Пламя уничтожило мебель и вещи на площади 6 кв. м. Также огонь повредил балкон, оконную раму и внутреннюю отделку. Пожар ликвидирован за 3 минуты. Как сообщает ИА «Все новости», из задымлённого помещения эвакуированы 41-летняя женщина и её дочь. Хозяйку квартиры с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, виновное лицо и ущерб устанавливаются.