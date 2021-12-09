Пожаловавшийся в ФАС на закупку мэрии Нижнего Тагила по реконструкции парка Металлургов отозвал претензию

Предприниматель из Артёмовского отозвал свою жалобу на закупку мэрии Нижнего Тагила на благоустройство парка Металлургов. Соответствующее ходатайство Роман Меньшиков подал в Федеральную антимонопольную службу 6 декабря, за день до рассмотрения его жалобы, сообщается на сайте госзакупок.

«Ходатайство ИП Меньшикова Романа Анатольевича об отзыве жалобы удовлетворить», — приняла решение антимонопольная служба.

Напомним, ФАС остановила закупку администрации Нижнего Тагила на благоустройство парка Металлургов на Тагилстрое. Причиной послужила жалоба Романа Меньшикова, который обратился в антимонопольное ведомство с заявлением об избыточных требованиях в техзадании конкурсной документации.