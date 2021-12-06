ФАС остановила закупку мэрии Нижнего Тагила на благоустройство парка Металлургов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области остановило закупку администрации Нижнего Тагила на благоустройство парка Металлургов на Тагилстрое, сообщается на сайте госзакупок.

Причиной послужила жалоба предпринимателя Романа Меньшикова из Артёмовского, который обратился в антимонопольное ведомство с заявлением об избыточных требованиях в техзадании конкурсной документации. По мнению Меньшикова, дополнительные требования к урнам парка, в частности вес, покрытие металлических элементов, гарантийный срок на порошковое покрытие, не предусмотрены каталогом товаров, работ и услуг (КТРУ). Чиновники не обосновали их применение надлежащим образом, тем самым ограничив конкуренцию.

ФАС приостановила закупку тагильской мэрии на благоустройство парка Металлургов 2 декабря, в последний день участия в тендере. Одновременно с этим единственным участником торгов стал МУП «Тагилдорстрой».

Напомним, начальная цена контракта составляет 95 млн 105 тысяч рублей. Победители конкурса на эти средства приведут в порядок входную группу, заменят покрытие тротуара, установят новые опоры освещения и озеленят территорию. Первый этап благоустройства подразумевает демонтаж сцены, чаши фонтана, туалетов, дорожных покрытий и малых архитектурных форм. На втором этапе подрядчик должен установить в парке детскую площадку и подготовить место для занятий воркаутом. Также будет восстановлен фонтан, а центральная часть парка наполнится скамейками и удобными навесами.

Начать работы по улучшению парка планируется в апреле 2022 года. Срок окончания работ намечен на 30 сентября того же года.