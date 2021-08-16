Появилось видео с ночным «штурмом» центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле

В распоряжении АН «Между строк» появилось видео, на котором неадекватный мужчина разбивает дверь центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и крадёт только толстовку.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 15 августа. Мужчина в неадекватном состоянии сначала несколько раз бьёт по стеклу кулаками, а потом выбивает ногой дверь. О случившемся руководитель представительства Фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев узнал только утром, когда случайные прохожие увидели выбитые двери и разбитое стекло.

В какой-то момент на улице к злоумышленнику подошёл ещё один человек, но на видео в помещении центра он находится один.

«По данному факту в отделе полиции № 16 организована проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливается сумма причинённого ущерба и личность мужчины», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Офис Фонда поддержки предпринимательства по адресу Мира, 2а охраняется ЧОП «Дельта». По словам Федореева, всё время, что злоумышленник находился внутри здания (около получаса. — Прим. ред.), на пульт охранной организации поступал сигнал о проникновении, но на место никто так и не выехал. В самом ЧОП не смогли объяснить, почему не отреагировали на срабатывание сигнализации.

По мнению руководителя центра «Мой бизнес», мужчину привлекла одежда, висевшая рядом с окном.

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