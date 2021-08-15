В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина разбил дверь центра «Мой бизнес» и украл только толстовку

В ночь на 15 августа в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина ногой выбил дверь и проник в центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». О случившемся руководитель представительства Фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев узнал только утром, когда случайные прохожие увидели выбитые двери и разбитое стекло.

На записях с камер наблюдения видно, как офис «штурмует» неадекватный мужчина.

«Он пробыл в офисе где-то около получаса. Выходил и заходил обратно. Выронил мелочь, курил, рассыпал повсюду пепел от сигарет и украл толстовку нашего программиста. Судя по видео, он целенаправленно шёл за ней, так как увидел её через прозрачное стекло. На первый взгляд из личных вещей сотрудников всё осталось на месте», — рассказал Сергей Федореев.

В какой-то момент на улице к злоумышленнику подошёл ещё один человек, но на видео в помещении центра он разгуливает один. За помощью сотрудники центра «Мой бизнес» обратились к отелю «Демидов Плаза», чтобы по видео составить точный маршрут мужчины. Все материалы с камер наблюдения передали сотрудникам полиции, которые проведут проверку и установят сумму причинённого ущерба.

«Подобная ситуация случилась с нами впервые. Иногда в рабочее время к нам уже заходили так называемые посетители в состоянии алкогольного опьянения, но всегда такие ситуации удавалось разрешать», — добавил Сергей Федореев.

Офис Фонда поддержки предпринимательства по адресу Мира, 2а охраняется ЧОП «Дельта». По словам Федореева, всё время, что злоумышленник находился внутри здания (около получаса. — Прим. ред.), на пульт охраны охранной организации поступал сигнал о проникновении, но на место никто так и не выехал. В самом ЧОП не смогли объяснить, почему они не отреагировали на срабатывание сигнализации.

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