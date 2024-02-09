Появилось видео разрушенного взрывом частного жилого дома в селе Бродово под Нижним Тагилом

В соцсетях МБУ «Центр защиты населения» появилось видео разрушенного взрывом частного жилого дома в селе Бродово. Напомним, инцидент произошёл в ночь на 9 февраля. В результате обрушения погиб пожилой мужчина. Как сообщили в Следственном комитете, 74-летнего пенсионера насмерть придавило стеной собственного дома, обвалившейся после взрыва расширительного бака системы отопления.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в момент происшествия погибший находился дома со своей 68-летней женой. Накануне вечером супруги легли спать, а около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Хозяйка успела выбежать на улицу, а её муж выбраться не сумел, его придавило обрушившейся плитой. Женщина была доставлена в районную больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки, последующая госпитализация ей не потребовалась.

По предварительной информации, незадолго до инцидента хозяин дома самостоятельно пытался отремонтировать бак, уточнили в СК. По факту инцидента в ведомстве была организована проверка.