В селе под Нижним Тагилом после взрыва расширительного бака отопления погиб мужчина

В ночь на 9 февраля в селе Бродово в одном из частных жилых домов на улице Тагилстроевской погиб пожилой мужчина. Как сообщили в Следственном комитете, пенсионера насмерть придавило стеной собственного дома, обвалившейся после взрыва расширительного бака системы отопления.

От мощного гидроудара произошло частичное разрушение дома — рухнула стена и одно из перекрытий. По предварительной информации, незадолго до инцидента хозяин дома самостоятельно пытался отремонтировать бак, уточнили в СК. По факту инцидента в ведомстве была организована проверка.

«Выезжавшие на место ЧП сотрудники отделения полиции № 1 Петрокаменского района установили личность погибшего мужчины. Им оказался хозяин жилища, 74-летний гражданин. В момент происшествия он находился дома со своей 68-летней женой. Накануне вечером супруги легли спать, а около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Хозяйка успела выбежать на улицу, а её муж выбраться не сумел, его придавило обрушившейся плитой, спасти его жизнь, к сожалению, не удалось. Женщина доставлена в районную больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки, последующая госпитализация ей не потребовалась», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.