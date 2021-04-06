Появилось видео момента ДТП с пассажирским автобусом на Вагонке

Момент столкновения пассажирского автобуса с автомобилем Hyundai на Вагонке попал на запись камеры комплекса «Безопасный город».

Напомним, инцидент произошёл сегодня в 7:30: водитель Hyundai следовала по улице Юности и при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону Ленинградского проспекта не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении. От удара Hyundai развернуло и автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

В результате происшествия 34-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ была госпитализирована с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана лба». Пассажиры автобуса не пострадали.