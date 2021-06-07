Появилось видео момента ДТП с мотоциклистом на проспекте Мира

В Нижнем Тагиле момент столкновения мотоцикла Honda с пассажирской «Газелью» на перекрёстке улиц Мира и Газетной попал на запись камеры «Сетей Тагила».

Напомним, инцидент произошёл вчера в 20:30: водитель «Газели», двигаясь по улице Мира со стороны улицы Учительской, на перекрёстке Мира и Газетной совершал поворот налево и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом левого предплечья, переломом левого бедра и тупой травмой живота.