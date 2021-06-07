В Нижнем Тагиле мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП с маршрутной «Газелью»

Вчера, 6 июня, около 20:30 в Нижнем Тагиле в ДТП с маршрутной «Газелью» пострадал 29-летний мотоциклист. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 27-летний водитель ГАЗ-3221, двигаясь по улице Мира со стороны улицы Учительской, на перекрёстке Мира и Газетной совершал поворот налево и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с переломом левого предплечья, переломом левого бедра и тупой травмой живота.

В ГИБДД АН «Между строк» пояснили, что водитель «Газели» имеет стаж управления транспортным средством 3 года, за нарушение ПДД в этом году не привлекался. Сам мужчина пояснил автоинспекторам, что при повороте налево неожиданно для него выехал мотоцикл, после чего он применил резкое торможение, но избежать столкновения не удалось.