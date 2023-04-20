Появилось видео момента ДТП с LADA Granta на улице Металлургов в Нижнем Тагиле 

В соцсетях появилась видеозапись ДТП с LADA Granta, которая врезалась в забор на улице Металлургов в Нижнем Тагиле.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 18 апреля, в 20:10. Автомобиль, следуя в сторону улицы Попова, у дома № 20 наехал на металлическое ограждение и перевернулся. В результате аварии травмировалась 6-летняя девочка, которая находилась в детском кресле на заднем сиденье слева от водителя. Родители отказались от госпитализации малышки.

На видеозаписи видно, как водитель отечественной легковушки, совершая обгон, не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение. От удара автомобиль перевернулся на бок.