В Нижнем Тагиле на улице Металлургов LADA Granta врезалась в забор

Накануне, 18 апреля, в 20:10 в Нижнем Тагиле 33-летний водитель LADA Granta врезался в забор на улице Металлургов. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобилист, следуя в сторону улицы Попова, у дома № 20 наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП травмировалась 6-летняя девочка, которая находилась в детском кресле на заднем сиденье слева от водителя.

В тот вечер семья направлялась ​из гостей домой. В салоне автомобиля находились родители ребёнка, которые были пристёгнуты ремнями безопасности. В Госавтоинспекции отметили, что девочке удалось избежать серьёзных последствий благодаря креслу, которое полностью соответствовало росту и весу несовершеннолетней. После осмотра медики предложили родителям оставить малышку под наблюдением врачей с целью исключить вероятность серьёзных травм, но они решили отказаться от госпитализации. Больше в ДТП травм никто не получил.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и выяснили, что ​водитель LADA Granta проживает в Нижнем Тагиле. Его общий стаж управления автомобилем — 1,5 года. В этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. ​Сейчас по факту аварии проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина инцидента.

В ГИБДД ​отметили, что в соответствии с п. 10.1. ПДД водитель должен вести машину со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, а также дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

«При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. При совершении поездок вместе с детьми родители должны заранее позаботиться о всех возможных факторах, не забывая о правилах перевозки детей. Детей в возрасте до 7 лет необходимо перевозить в автомобиле с использованием детских удерживающих устройств. С 7 лет разрешается перевозить юных пассажиров с использованием ремня безопасности, но только на заднем пассажирском сиденье. С 12 лет разрешается перевозить детей ​на переднем пассажирском сиденье, пристёгнутыми ремнями безопасности», — напомнили тагильчанам в ГИБДД.